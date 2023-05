El tenso reencuentro de Marcelo Tinelli y Marixa Balli, a décadas de su romance: "Acá se emanaba calentura"

Hace más de 10 años, Marixa Balli confesó en Intrusos una relación oculta con Marcelo Tinelli ocurrida después de que el conductor se separó su primera esposa, Soledad Aquino, y antes de que comenzara su larga relación con Paula Robles.

“Para vernos viajábamos al exterior”, contó Marixa, que retomó el tema a su llegada a LAM y calificó la relación con “el cabezón” como “lo peor que le pasó en la vida”. “Es lo peor que me pasó. Me equivoqué mal. No hay que estar con poderosos porque te arruinan la carrera”, aseguró.

Sin embargo, este lunes, Marcelo Tinelli visitó el estudio de LAM, y se produjo el encuentro en vivo entre la “angelita” y el conductor, que se tradujo en un tenso ida y vuelta. “Intenté hacer dos preguntas y me quedé tildada”, protestó, en referencia a la indiferencia de Marcelo.

Tinelli aprovechó el momento para recordarle que ella no le contestó cuando preguntó en sus redes si era una buena figura para el Bailando, y Balli se hizo la desentendida. “La voz de Marixa es algo que me gusta mucho. Es una de las grandes voces”, mientras el encargado del videograph hacía de las suyas con un “Marcelo y Marixa cara a cara”.

MARIXA BALLI, MARCELO TINELLI Y UN TENSO REENCUENTRO EN VIVO

Notablemente afectado por el momento, Marcelo manejó el momento con soltura y le preguntó en vivo a Marixa si se animaba a volver al Bailando. “¿Pero por qué todo es ‘no sé’?”, la preguntó impaciente el conductor, mientras el graph decía “¿Marcelo hipnotizado por Marixa?”.

“Todo esto fue una cámara oculta para que viniera y me cruzara con ella”, dijo Marcelo mientras Marixa le aseguraba que eso era imposible porque ella “tiene mucho código”. Minutos después, Marixa mantuvo un diálogo picante con el resto del panel.

“Él estaba nervioso y yo le tengo que dar lugar. No puedo hablar porque soy lanzada y puedo decir cualquier cosa, pero no quiero comprometerlo ni ponerlo en una situación difícil. Lo espero, pero si él no reacciona…”, dijo la empresaria con códigos.

“Acá se emanaba calentura”, dijo Yanina Latorre. “Si él me da lugar, yo me largo. Yo soy súper respetuosa. Si no me da pie, yo puedo no hacer nada, puedo hacer como que ni lo conozco”, cerró la panelista.