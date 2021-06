El tenso móvil de Dani La Chepi con una lluvia de reclamos en vivo de su novio: "No nos vemos nunca, sino es MasterChef son las notas o los pibes"

La visita de Dani La Chepi a Flor de Equipo tenía como sorpresa la aparición de su pareja, Javier Cordone desde un móvil, mientras él realizaba su trabajo como conductor de un camión de recolección de residuos. Pero parece que la pareja no estaría en su mejor momento y todo terminó en una serie de reclamos al aire.

“Hace 15 días que no nos vemos”, arrancó diciendo la concursante de MasterChef Celebrity, haciendo que Flor Peña y sus panelistas indaguen. “No nos vemos nunca. Es complicado, hay que seguir ese ritmo. Si no es MasterChef, es la nota, son los pibes”, lanzó él, con sinceridad brutal y ella expresó su asombro. “¡Está tirando un reclamo!”, acotó, risueña.

“Le quiero reclamar un poco de cariño que me está haciendo falta”, siguió Javier, mientras terminaban revelando entre ambos por dónde venía el particular momento que viven. “No tiene que ver con las ex de él, sino que es con mi ex. Me hago cargo”, terminó diciendo la influencer y él admitía su propia parte. “Soy un poco celoso”, dijo.

La conductora, después de la nota, le puso humor al momento con su invitada y su pareja. “Queríamos que sea un móvil amoroso y terminó siendo una mierd…”, lanzó, mientras Marcelo Polino cerraba más picante. “Un día de muchas primicias. La separación de Dani La Chepi y Javier fue una”, lanzó. ¡Qué reine el amor!

