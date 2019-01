El destino quiso que Fede Bal, Barbie Vélez y su madre, Nazarena, coincidieran en Mar del Plata, donde los tres hacen temporada de teatro. ¿La consecuencia? Se reavivó con fuerza el escándalo por la separación de los jóvenes en medio de denuncias cruzadas por violencia.

Luego de que Nazarena realizara fuertes declaraciones contra Fede, él pidió a la Justicia de marplatense un cese de ofensas y se dictaminó una perimetral para su exsuegra. Luego, Barbie se mostró llorando en cámara mientras su mamá acusó a Flor de la Ve de generar nuevamente la polémica al defender a su amigo Bal.

El viernes, Fede le brindó un móvil en vivo a Intrusos para hablar de todos estos temas y terminó protagonizando un momento muy tenso con Jorge Rial en vivo. A continuación, el picante ida y vuelta:

- Rial: ¿Por qué no se puede cerrar el conflicto definitivamente?

- Fede: Te voy a decir algo que por ahí te enoje: porque los periodistas son muy hábiles. Saben preguntar, indagar, hacer la pregunta en el momento indicado y tenés un equipo especialista en eso. Del otro lado tenés gente que reaviva una polémica y que consigue un móvil solo hablando mal de mí con el afán de vender una obra y el escándalo es la llave. Me parece que por todo ese tipo de cosas.

- Rial: Es un elogio que digas que sabemos pregunta porque es nuestro laburo. Tenés todo centrado en Nazarena, pero quien prende esta mecha otra vez es tu amiga Flor de la Ve.

- Fede: Te equivocás Jorge, no, te estás equivocando…

- Rial: No me estoy equivocado porque yo estuve ahí.

- Fede: Te equivocás. Es por la mujer que hace tres años que no para de hablar de mí y de decir cosas que son mentiras, que un Juzgado falló a mi favor. Mi amiga Flor me defiende porque vivió todo eso y cuando cuestionan mi rol como hombre siempre me va a defender porque sabe cómo fueron las cosas. Ustedes saben reavivarlo también, ella puede decir eso pero ustedes saben darle un poco al fuego. No los critico pero estoy diciendo que es un poco de los dos, no pueden tampoco limpiarse las manos y decir ‘no hicimos nada’.

- Rial: Flor de la Ve no orina agua bendita. Ella, inteligentemente, como eludió un montón de temas durante años, nos podría haber dicho ‘en ese tema la Justicia ya se expidió’ y no decir nada. Pero prefirió hablar.

- Fede: Ella sintió hablar bien de mí y está bueno que la gente sepa un poco qué tipo de persona soy porque por ahí queda un poco todo esto que están instalando. Ayer te vi como muy ofuscado porque comparabas esto con la situación en la que el Bailando fuimos en remises a participar.

- Rial: ¿Por qué lo hiciste?

- Fede: Hice lo que decía un contrato.

- Rial: ¿En el contrato decía que te tenían que humillar?

- Fede: No sentí que fuera una humillación.

- Rial: Vos preferís creer que lo de Tinelli no fue una humillación por el cariño y el agradecimiento; pero sí te sentís humillado por nosotros y no es así...