Tenso momento en TV: la sarcástica respuesta de Charlotte Caniggia que enojó a De Brito... ¡y por la que la sacó del aire!

¡ASÍ, NO!

La entrevista de Ángel de Brito a Charlotte Caniggia no salió como se esperaba. El ida y vuelta no fluyó, la participante de Bailando 2019 no quiso dar detalles de su nueva vida amorosa tras concluir su escandaloso romance con Lhoan, y el conductor de Los Ángeles de la Mañana la invitó a que se retire, de un modo que sorprendió a sus panelistas.

"¡Ay, no, lo echó, la echó!", se escuchó por lo bajo, luego de que Ángel terminara raudamente la nota con la joven mediática.

"¿Estás de novia?", le preguntó Ángel a Charlotte, que contestó: "No, es un amigo". "¿Y hace cuánto que es tu amigo? ¿De dónde es?", retrucó él, enojando a la invitada. G-plus

El mano a mano que desencadenó el enojo del periodista:

-¿Estás de novia?

-No, no.

-¿Y quién es el chico que aparece en las fotos con vos?

-Es un amigo.

-Así empezamos la otra vez, con que es un amigo. ¿Cuánto hace que es tu amigo?

-No, no, no.

"Ay, chicos, ¿para qué me invitan? A mí me gusta dormir", expresó Caniggia. Y De Brito dio por terminada la nota: "Te gusta dormir, andá a dormir. Gracias por venir". G-plus

-¿Estás sola? ¿Y qué hace este amigo?

-Estoy sola te dije.

-Pero mirá qué linda foto (pone en pantalla una imagen de Caniggia junto a un musculoso joven).

-Es mi amigo. ¿No puedo tener amigos?

-¿De dónde es? ¿De acá?

-No voy a hablar de mi vida privada.

-Ah, bueno...

-Ay, chicos, ¿para qué me invitan? A mí me gusta dormir (N de la R: quejándose indirectamente por el horario del programa, que va de 10.30 a 12 horas).

-Te gusta dormir, y bueno, andá a dormir. Gracias Charlotte por venir. Me voy con el móvil que está Maite con Leticia Brédice.

Por si lo ocurrido pareció un acting, Ángel reconfirmó en Twitter su enojo con Charlotte. "Se hinchó los hue... nivel Dios", le comentó un usuario. Y De Brito asintió: "Sí". Aunque minutos más tarde Caniggia volvió a aparecer en el estudio y continuó con la nota.

