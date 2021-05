Tenso momento de Karina Jelinek con Gabriel Schultz al aire: "Escuchame una cosa, estoy hablando con Jey"

La paciencia de Gabriel Schultz en Los Mammones llegó a un límite en pleno mano a mano de Jey Mammon con Karina Jelinek.

El panelista del programa de América fue testigo presencial de las huidizas repreguntas de la modelo al conductor, a quien prácticamente no le brindaba ninguna jugosa declaración.

Incómodo con el accionar de Jelinek, Schultz dejó de lado el silencio con el que contemplaba la situación, pero terminó siendo blanco de una contundente “parada de carro” de Karina, lo que enrareció el agradable clima de la nota.

El tenso momento entre Karina Jelinek y Gabriel Schultz:

Jey: -Kari, ¿es difícil ser vos? Y te lo pregunto porque sos una de las minas más bomba de la Argentina.

Karina: -¿En serio? ¿Por qué pensás eso?

"¿Todo el mundo me mira? ¿Todo el mundo quiere estar conmigo?", le dijo Karina a Jey. Y Gabriel saltó: "¿Vas a preguntar todo, Karina? ¡Respondé una!". G-plus

Jey: -¿Vos no lo sabés?

Karina: -¿Por qué pensas eso? No, yo no lo pienso. Me parece que hay chicas mucho más lindas. Mirala a Silvina Escudero (la señala). ¡Mirá lo que es esta bomba! ¿Qué decís?

"Escuchame una cosa, estoy hablando con Jey", le contestó Jelinek, molesta. Y Jey Mammon acotó: "Te ubicó en la palmera en dos segundos". G-plus

Jey: -Está muy bien... Pero hay algo que tiene que ver con vos que todo el mundo te mira, te busca y quiere estar con vos. ¿O no sentís eso?

Karina: -¿Todo el mundo me mira? ¿Todo el mundo quiere estar conmigo?

Más sobre este tema Karina Jelinek reveló que ya inició los trámites de adopción: "Quiero un harén de niños felices en mi casa"

Gabriel: -¿Vas a preguntar todo, Karina? ¡Respondé una!

Karina: -Escuchame una cosa, estoy hablando con Jey.

Jey: -Te ubicó en la palmera en dos segundos.