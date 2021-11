Tenso momento de Guillermina Valdés con el jurado tras declinar la invitación a cenar todos juntos: "Ellos arreglaron todo y después me lo comunicaron"

Luego de que Marcelo Tinelli mandara al frente a Guillermina Valdés y revelara que se negó a ser parte de una cena junto a sus compañeros Jimena Barón, Pampita, Ángel de Brito, Hernán Piquín; la empresaria lanzó un picante reproche en vivo.

“Guillermina está invitada, pero no puede”, lanzó Carolina Ardohain. A lo que Guillermina intervino rápidamente para dar sus argumentos: “No, ellos arreglaron todo cuándo les quedaba bien y todo, y después me lo comunicaron”.

Por último, en medio del tenso momento, el conductor cerró imprimiéndole humor al momento: “Yo le decía ‘¿por qué no vas?’. Y ella me decía 'no, es que los chicos…’. Hoy está con sus hijos, sí, es verdad, es un día en el que come con ellos. Conmigo tampoco (va a comer). Así que bueno, el silencio acá es terrible… No va a ir entonces a comer a La Mar, el lugar de Roberto García Moritán (el esposo de la modelo)”.

