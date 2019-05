La visita de Brenda Asnicar (27) a Incorrectas terminó en un inesperado cruce de palabras con Nora Cárpena. A la actriz le recordaron el noviazgo de un año y medio que tuvo con Carlos Tevez (35) y el disparador fue cuando la ex Patito Feo dijo que su romance comenzó cuando ella tenía 17 años y “según yo tengo entendido, la historia es que él estaba separado”.

“¿Y qué te va a decir ‘mi mujer es un amor’?”, lanzó Nora, mientras la joven se desentendió del tema. “Al final las mujeres siempre terminamos en el medio de lo dice o no dice un hombre”, aseveró, pero la primera actriz siguió cuestionándola.

Nora: "Ya tenía hijos y él te dijo que estaba separado. ¿Pero él no vivía con la mujer?". G-plus

“Vos tenías 17 años, eras una bebé”, siguió Nora. “No era una bebé, tenía 17 años”, esgrimió Brenda, lo que generó una contundente respuesta de la panelista. “Perdón, no me discrimines. ¿Sabés por qué me siento discriminada? Porque últimamente estoy escuchando que si uno no piensa como ‘piensa la gente’ dicen que estás antigua, porque tengo otra edad y tengo derecho a pensar como pensaba en mi época”, se despachó, antes de meterse en un filoso ida y vuelta.

Brenda: "¿Si vivía con la mujer? No sé, por qué no lo llamás y le preguntás". G-plus

Nora:- Para mí eras chiquita, él era un hombre grande. ¿Cuántos años tenía?

Brenda:- No recuerdo bien.

N:- Era un señor. ¿Ya estaba casado? ¿Tenía hijos?

B:- Sí, tenía y ya estaba separado.

N:- Ah, ya tenía y él te dijo que estaba separado. ¿Pero él no vivía con la mujer?

B:- No sé, por qué no lo llamás y le preguntás.

N:- No, porque vive lejos y me sale cara la comunicación. Si vos me das la plata, yo lo llamo.

B:- Yo tampoco tengo comunicación.

N:- Bueno, porque me extraña eso habiendo criaturas en el medio.

B:- Y, no sé. ¿Qué pensás vos como mujer al preguntarme esto?

N:- Yo como mujer grande se que un hombre no te va a decir “estoy separado”.

B:- ¿Vos decís que no? ¿De los mil millones de personas todos piensan igual?

Como la discusión iba tomando calor, Moria Casán decidió terminar el tema sin más vueltas. “Lo importante es que si uno siente que esa situación fue fea o incómoda y yo no. Al contrario, solo tengo para decir cosas lindas”, finalizó Brenda Asnicar.