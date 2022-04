Tenso cruce de Carolina Molinari con Estefi Berardi en LAM: "Si hay algo que a mí no me falta es seguridad"

Antes de que Ángel de Brito presente a Mercedes Ninci como la nueva angelita invitada de esta semana, Estefanía Berardi le hizo una pregunta a Carolina Molinari que desembocó en un tremendo cruce en vivo.

Con el objetivo de tirar pistas para acertar con el nombre de la famosa que las acompañaría, Estefi quiso saber si la modelo fue al ciclo de Mirtha Legrand: “Por lo menos soy creativa con las preguntas”, dijo, orgullosa.

Sin embargo, al ser cuestionada por sus compañeras, Berardi se defendió: “¿Andrea Taboada fue? Vos, Caro, ¿fuiste?”, lanzó.

Tras escucharla Molinari recogió el guante, se defendió, y así fue el tenso ida y vuelta entre ellas:

Estefi Berardi: "Yo no fui nunca al programa de Mirtha Legrand. ¿Por qué llegó Caro Molinari?". G-plus

Caro: -Yo sí fui al programa de Mirtha Legrand.

Estefi: -Yo no fui nunca al programa de Mirtha. ¿Por qué llegó Caro?

C: -¡Ay, mi amor! Porque yo trabajo hace mucho tiempo, respetame. Fui porque hacía teatro, trabajé de modelo… No está bueno lo que me hiciste porque a vos no te gusta que te lo hagan.

E: -A mí no me molestaría. Cuando me dicen que no saben quién soy, yo les cuento. A mí no me molesta para nada porque soy segura de mí misma.

Carolina Molinari: "¡Ay, mi amor! Porque yo trabajo hace mucho tiempo, respetame. Fui porque hacía teatro, trabajé de modelo… No está bueno lo que me hiciste porque a vos no te gusta que te lo hagan". G-plus

C: -Pará, si hay algo que no me falta es seguridad. Pero no te voy a contar quién soy.

E: -Entonces, ¿por qué te molesta que yo no sepa qué hiciste antes? Me lo podés contar.

C: -Sí, te voy a contar. Trabajo hace mucho y por eso fui a lo de Mirtha.

E: -Dale, me encanta. ¡Buenísimo!

¡Qué momento!