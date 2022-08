Tenso cruce de Barby Franco con una seguidora que le pidió que no romantice el embarazo.

Barby Franco comparte a diario su felicidad por estar esperando una beba con Fernando Burlando, tras una intensa lucha por ser mamá.

En este contexto, reveló que no le tiene miedo al parto. Entonces, una seguidora le pidió que dejara de "romantizar" este proceso.

"Barby, dejá de romantizar el embarazo", le pidieron en Instagram.

"Pero lo estoy viviendo así, siento que es una fiesta... Lo deseé tanto...", le contestó ella, buena onda.

FIRME DESCARGO DE BARBY FRANCO TRAS EL MENSAJE DE SU SEGUIDORA

"Recibo bastantes de estos mensajes. No quiere decir que esté mal, pero me sorprende que no sea tan color de rosa...".

"¿O será que estoy en una nube de ped...?", cerró Barby, preguntándoles a sus seguidoras qué opinan.

¡En la suya!