Tenso cara a cara de Majo Martino con Martín Salwe al volver a El Hotel de los Famosos: "Hay cosas que para mí se rompieron"

Luego de regresar a El Hotel de los Famosos tras la lesión de Melody Luz que la dejó afuera, Majo Martino volvió a mantener un tenso cara a cara con Martín Salwe frente al resto de sus compañeros y su relación parece no tener vuelta atrás.

La charla se dio en el Todos contra todos donde, tanto Majo como Martín, dirimieron sus diferencias personalmente después de que se votaran mutuamente tras las preguntas que le realizó Chino Leunis a los protagonistas de esta historia.

El primero en tomar la palabra fue Salwe: “El voto de Majo tiene sentido después de todo lo que sucedió. Me parece que nuestra relación se rompió, en gran parte, por responsabilidad mío o por un mal manejo mío”.

“Quizás hoy con dos meses después de todo lo que pasó, lo puedo ver de otra manera. Igual, lo más sano para no recaer en otro error porque me conozco y me puede suceder, es tener una charla afuera de acá. Pero si Majo considera que sea este el espacio, el lugar y el tiempo, no tengo drama, agregó.

Por su parte, Majo se mostró firme con su postura ante la posibilidad de retomar la amistad con Martín: “Yo no sé qué pasa por el corazón de Martín hoy, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que yo tenía un vínculo con él desde antes, de años”.

Y cerró, contundente: “No éramos íntimos amigos, pero escucharlo decir que nuestra amistad era para algo superficial, burlándose de mí, diciendo que soy infumable para él… no es para pelear, pero no sé si es sincero con lo que está diciendo. Hay cosas que para mí se rompen y se rompió”.