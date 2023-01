"Tenés un hijo bastardo": Fernando Carrillo, Sebastián Cobelli y Martín Coggi casi terminan a las piñas

Los ánimos, el arduo trabajo y la convivencia entre varias personas están haciendo mella en El Hotel de los Famosos 2. Así quedó demostrado en las imágenes que se vieron este martes, donde una actitud de Fernando Carrillo termina en un cruce que casi se va a las manos con Martín Coggi.

Todo comenzó cuando el actor ingresó a la cocina donde estaba trabajando el staff y agarró una papa que era parte de su comida. Sin estar ajeno esto, Coggi lo encaró sin filtro: “No, no, no. ¿Qué venís a comer nuestra comida, loco? ¿Qué onda? No podés comer una papita”, atinó a decir, antes de intentar de echarlo de ese lugar.

Por su parte, Sebastián Cobelli echó más leña al fuego al insinuar que Fernando tiene un hijo bastardo. Y el famoso galán se enfureció a tal punto de tirarle un vaso con agua encima: “Este viene a decirme que tengo un ‘hijo bastardo’”.

“No le parto la madre porque estamos en un programa de televisión. Fui a agarrar un papita y se pusieron todos locos porque les encanta el show. Me dijo eso porque yo tengo un hijo en Miami que casi no veo”, cerró Carrillo con los huéspedes del programa que lo escucharon atentamente.

¡Qué momento!

FLOR VENTURA INGRESÓ A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 EN REEMPLAZO DE CHARLOTTE CANIGGIA

A poco de que Charlotte Caniggia renuncie a El Hotel de los Famosos 2, Flor Ventura sorprendió a sus compañeros tras convertirse en la nueva participante del reality de eltrece y ya se sumó a las internas del programa.

Interesada en el día a día de los concursantes, Flor pidió actualización de todas las novedades: “Quiero que me cuenten todo”, pidió, divertida. Y agregó, muy emocionada por este desafío: “Estoy lista para jugar, estoy lista para darlo todo”.

“Sinceramente, tenía un poco de vértigo por cuál iba a ser la bienvenida, digamos, con la que me recibieran los chicos. Y la verdad es que tanto los chicos como las chicas todos recontra buena onda”, cerró Ventura, en esta primera instancia en el juego.