"El que tema morir que no nazca": la reacción de la supuesta novia de Alfa cuando le preguntaron si hubo beso

Delfina Wagner, la supuesta nueva novia de Alfa, de tan solo 19 años de edad, estuvo presente en El Show de Ulises Jaitt y habló de todo lo que respecta a la relación que mantiene con estuvo presente eny habló de todo lo que respecta a la relación que mantiene con el exparticipante de Gran Hermano 2022

Entre otras cuestiones, Delfina confirmó que se está conociendo con Alfa y lo describió como un "caballero, inteligente y humilde". Además, aseguró que tiene buena energía.

La joven periodista y experta en redes le contó a Ulises que está ayudándolo con su perfil mediático para las redes. Y explicó que se juntaron justamente a hablar de eso.

Ante la pregunta de si pasa algo entre ellos, Delfina sostuvo: "Creo que es una cuestión de ayuda mutua, de compartir tiempo lindo y no pensar tanto en los demás".

Luego, Ulises fue más al hueso y le consultó a la joven si le gustan los hombres mayores.

"Es una cuestión de las personas. Vi muchas críticas… no es que estemos en pareja, pero vi en las redes que muchos ponen que podría ser mi padre, pero no es. Creo que estamos en un momento que hay que superar", aseguró. Y agregó: "A mí me gustaría seguir conociéndolo".

"Él dijo que se puede enamorar y se puede casar porque no sos su hija", argumentó Ulises, a lo que ella respondió: "¿Dijo eso? Bueno. A veces la gente hoy en día pretende las cosas más fugaces y es raro ver que alguien tan caballero te hable de compromiso, de conocer bien, de tener ese tipo de cosas. Por mí parte, no me cierro a nada".

DELFINA WAGNER RESPONDE A LA PREGUNTA DE SI HUBO BESOS ENTRE ALFA Y ELLA

Y ante la pregunta de si hubo besos entre ambos en ese encuentro "laboral", Delfina lanzó una enigmática y contundente frase: "El que tenga miedo a morir que no nazca".

"Alfa te conquista a una Delfina Wagner o una Carmen Barbieri. Es un tipo muy atactivo", agregó, sin vueltas, la periodista.

Y sobre lo que más le atrajo de él, afiirmó: "Tiene mucha buena vibra. Una personalidad fuerte, pero mucha buena energía. Súper respetuoso e interesante Tenemos una amistad muy linda. El amor siempre es bienvenido".