Tefi Russo, la esposa del Pollo Álvarez, mostró los insultos que le dedican los haters: "Me encanta bloquear cuentas"

Las redes sociales, especialmente Instagram, son muy importantes para Tefi Russo. Además de dedicarle a su esposo Pollo Álvarez tiernos mensajes, las utiliza para promocionar sus recetas y compartir el paso a paso de sus propias preparaciones.

Sin embargo, la red también tiene un lado "B". Aunque la cocinera recibe muchos mensajes buena onda, otros la insultan a más no poder. Cansada, reflexionó al respecto a través de sus historias.

"Me acuerdo cuando creía que no había que bloquear cuentas. Hoy, me encanta hacerlo". G-plus

"Me acuerdo cuando creía que no había que bloquear cuentas. Hoy, me encanta hacerlo. El seguidor tiene derecho a decir lo que quiera. Uno tiene derecho a aceptarlo o limpiar el espacio de estas mierdas", expresó.

Por primera vez, les hizo frente a los detractores mandándolos al frente. Tapando sus nombres, compartió los mensajes más hirientes que recibió.

"Es flaquita porque no le gustan las tortas, le gustan las pij...", "Sí, mucho 'Mimi te amo' pero te vas de vacaciones con un chongo al que dentro un par de meses se le calienta la bragueta con otra chonga mientras vos dejás a tu hija, la que siempre está con vos", "Sos una imbécil, te hacés la top y sos una nueva rica cualquiera, se te nota a la legua. ¿A quién querés imitar? Ni hablar sabés", "Sos un asco, estúpida", fueron algunos de los muchos menajes que la lastimaron.