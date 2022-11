Tefi Russo bromeó sobre la detención del Pollo Álvarez en Qatar y posteó los mejores memes

Tefi Russo hizo unas publicaciones humorísticas en su cuenta oficial de Instagram sobre la detención del Pollo Álvarez en Qatar mientras hacía una transmisión en vivo para Nosotros a la Mañana

“Gracias por la preocupación. Fue un susto en vivo. El Pollo está bien”, dijo la esposa del conductor de eltrece en sus redes sociales junto a una postal intervenida de la película El Ángel.

“Pensé que iba a tener que viajar a Doha para llevarle libros y puchos”, escribió en otra story y en la siguiente posteó con humor con una foto de El Marginal: “Yo ya flasheaba esto”.

Al final, llevó tranquilidad a sus seguidores: “Fuera de chiste, se cag... en las patas simplemente porque, aunque tuvieran todos los permisos, está lejos de casa. Estaba en vivo”.

“No se entiende el idioma. Es otra cultura y hubo censura cuando no estaba haciendo nada mal. Después se le pasó. Se comunicó conmigo y hasta nos reímos. A los minutos lo volvieron a detener. Imposible trabajar y disfrutar de un Mundial así”, sentenció.

POR QUÉ DETUVIERON AL POLLO ALVAREZ EN QATAR

Karina Iavícoli explicó en Socios del Espectáculo el motivo por el cual detuvieron al Pollo Álvarez en Qatar, mientras realizaba un vivo para Nosotros a la Mañana en Barwa Villaje.

“El Chino Rey, que es el productor ejecutivo de Nosotros a la Mañana, me dijo que no podía grabar en ese lugar. El Pollo ya no está retenido”, reveló la panelista sobre el momento de tensión.