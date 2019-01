La técnica 2.0 de Rodrigo Guirao Díaz para conocer chicas: "Para mí Instagram es como el boliche en casa"

Cada vez son más las parejas que comienzan sus relaciones a través de las comunicaciones en las redes sociales. Y uno de los famosos que adhirió a esta forma de conquista fue Rodrigo Guirao Díaz (39), el conocido modelo que despierta suspiros entre las chicas.

"Tuve una cita con alguien de Instagram. Después de meses y meses de hablar y como loco ver sus historias durante un año, de golpe te encontrás un día y es como que re conoces a esa persona. Pero en realidad recién te estás viendo con esa persona, es una locura", declaró el actor de Campanas en la noche en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Para mí Instagram es todo, es como el boliche en casa. Son momentos... lo único que se perdió es el encare cara a cara. Ahora estás en un bar y te buscan por Instagram para escribirte en vez de ir a saludarte en persona", agregó.

Además, tras ponerle punto final a su noviazgo con Julieta Miquelarena, Rodrigo dejó en claro que no siempre le va bien con las mujeres: "Me pasa lo mismo que a cualquier hombre. Quizá para algunas mujeres soy fachero pero para otras, no. Y está bien. La pinta no lo es todo. Quizás la chica que me gustó está en pareja o en otra y no se puede dar. Es así".

¡Galán 2.0!