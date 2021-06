Tartu, contundente sobre el abrupto final de TV Nostra: "La gente no lo quería ver, era irremontable"

Augusto “Tartu” Tartúfoli fue lapidario con la repentina renuncia de Jorge Rial y el fin de TV Nostra. El periodista de espectáculos explicó por qué considera que la emisión de Amércia era “irremontable”. En Los Ángeles de la Mañana, aseguró que la gente no quería ver el programa.

“Era irremontable TV Nostra. A los que nos gusta ver la planilla del rating, que de hecho me la pasan todos los días, vos veías que terminaba Polémica en el Bar, la gente se iba y después volvía para Intratables. Es decir, la gente no quería ver TV Nostra”, comenzó Tartu en la pantalla de eltrece.

Luego, fundamentó y continuó: “Y te doy otro elemento más que la gente en general no le da bola porque el que no es de la industria desconoce. Hay un elemento que se llama 'reach' que es que la gente que pasa por un minuto por tu programa, es muy importante porque quiere decir si un programa está vivo o está muerto”.

De esta manera, sin filtros pero a la vez sin faltar el respeto, el periodista se basó en ciertas herramientas del mundo televisivo para que se entienda su postura. “Si un programa está muerto, tiene bajo reach porque la gente ni siquiera pasa. Cuando un programa está vivo pero hace poco rating lo ponés para ver un cachito, quiere decir que no está muerto este programa”, argumentó Tartu, que fue panelista de Jorge en Intrusos.

Finalmente Tartu sentenció, fue contundente y algunas de las angelitas coincidieron: “Cuando el reach está bajo y la gente no pasa es que la gente no te quiere ver. Por eso yo pienso que era irremontable y cuando empiezan a aparecer las mediciones con un 0 adelante, no hay manera de remontar”.