Tamara Pettinato habló de las denuncias de acoso contra su padre: "No hay que censurarlo para siempre"

De la mano del regreso de Roberto Pettinato a la televisión, volvieron a salir a la luz fuertes relatos de famosas que acusaron al conductor de acoso, como es el caso de Mariela Anchepi. Sin eludir el delicado tema, Tamara Pettinato opinó.

Más sobre este tema Fuerte descargo de Yanina Latorre contra Tamara Pettinato: "Yo que vos hablaría de tu hermano y tu papá"

"¿Cómo vivís estas denuncias que vuelven a surgir, de ciertas actitudes que habría tenido tu papá con famosas del medio?", le preguntó el notero de Intrusos a la hija de Pettinato.

Con seriedad, Tamara respondió: "Lo único que cuestiono es cuando dicen '¿cómo volvió a trabajar?'. Si hay gente que cometió errores en el pasado, no hay que censurarlo para siempre y no darle otra oportunidad".

"Lo único que cuestiono es cuando dicen '¿cómo volvió a trabajar?'. Si hay gente que cometió errores en el pasado, no hay que censurarlo para siempre". G-plus

"Estamos hablando de gente criada en otra generación. En otra época. Yo también ya no me río de ciertas cosas. Uno puede ir cambiando y dándose cuenta de que lo que hacía no estaba bien. No hay que censurar a las personas para siempre", expresó Tamara, con firmeza.

Y agregó: "Igual, está bien que debatamos para que las nuevas generaciones no lo repitan".

TAMARA PETTINATO HABLÓ DE LAS SITUACIONES DE ACOSO QUE SUFRIÓ

En primera persona, la hija de Roberto Pettinato le dijo al notero de Intrusos que ella también vivió situaciones incorrectas en el pasado, con gente del medio.

Más sobre este tema Lola Bezerra y una dura acusación contra Roberto Pettinato: "Fue horrible para mí, eso también es abuso de poder"

"A mí me pasó mil veces, con productores que se excedían en el trato, o con el toqueteo. O con fotógrafos que me hacían sacar ropa de más. Viéndolo ahora, eso no está bien", señaló la actriz y panelista.

Antes de cerrar el tema, Tamara Pettinato remarcó: "Pero si ese tipo se entera de que lo que hizo no está bien y recapacita, yo no le diría al tipo que me sacaba fotos que no saque más".