Tamara Paganini quebró en llanto y pidió disculpas por haber creído en Marcelo Corazza, detenido por corrupción de menores

Tamara Paganini hizo un mea culpa, quebrada en llanto, por no haberle creído a una señora que le contó que su amigo Marcelo Corazza había violado a su hijo de seis años. Es importante remarcar que el exparticipante de GH y productor de TV está detenido por presunta corrupción de menores.

"Le dije que yo era Tamara, la amiga de Marcelo Corazza. Se presenta, me agarra las manos, y me dice 'a mi hijo lo violaron cuando tenía seis años'. Yo me quedé sin palabras, a la señora se le llenaron los ojos de lágrimas y yo quise... No es que lo defendí, pero no lo creí, esa fue mi reacción, la de cualquier ser humano...".

"Soy un ser humano, no un producto de las redes", expresó Tamara, muy angustiada y llorando, mientras le hablaba directamente a la cámara, afectada por las gravísimas denuncias contra Corazza.

"Griten... Nadie puede ni debe tocar nuestro cuerpo", sentenció, contundente.

DETUVIERON A MARCELO CORAZZA POR PRESUNTA CORRECIÓN DE MENORES

Marcelo Corazza, el exparticipante de Gran Hermano y primer ganador del reality, fue sorprendido en su domicilio por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad.

La policía realizó seis allanamientos por una causa que investiga la corrupción de menores, y una de las direcciones corresponde a Corazza, quien quedó demorado tras la intervención de las autoridades.

Los procedimientos tuvieron lugar en la calle Carlos Pellegrini al 500, España al 400 y Bernardo de Irigoyen al 500 (todos en General Rodríguez), y en Entre Ríos al 500 (General Pacheco), Montes de Oca al 300 (Tigre) y Ralph Haupt al 1700 (Oberá, provincia de Misiones).

En aquellos lugares incautaron elementos de interés para la causa y fueron detenidas cuatro personas. Una de las personas detenidas es el histórico productor de Telefe, quien desde hace meses trabaja en el detrás de escena del reality.

En el 2001, Corazza se convirtió en el ganador de la primera edición argentina de Gran Hermano luego de haber sido elegido por el voto popular.

Tras su victoria, el joven comenzó una extensa carrera como productor en el canal en el que se emitió, y en donde ahora mismo se está viendo la exitosa nueva temporada.