Tamara Paganini se mostró con los ojos con moretones y explicó el motivo: "Me saqué las bolsas"

A días de haber reaparecido en la TV y de haberse animado a contar lo difícil que fue su vida tras su paso por Gran Hermano, Tamara Paganini se mostró con los ojos con moretones y sus seguidores se preocuparon tanto que tuvo que salir a explicar qué le había pasado.

Para evitar cualquier tipo de especulación, Tamara remarcó que no había sido golpeada y que los moretones se debían a que finalmente logró sacarse las bolsas debajo de sus ojos mediante una operación.

"No fui golpeada por mi novio. Tampoco fui golpeada por ningún hombre, ninguna mujer, ni ningún animal. ¡Me saqué las bolsas de los ojos! Sí, al fin", expresó en Instagram, muy contenta, antes de relatar su experiencia.

A Tamara le hicieron una blefaroplastia inferior, una cirugía que ayuda a rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos perioculares. G-plus

Acto seguido, contó que le hicieron una blefaroplastia inferior, una cirugía que ayuda a rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos perioculares, y que está muy feliz aunque aún los resultados no se pueden apreciar en su totalidad.

"No puedo expresar mucha alegría ahora porque no me andan los ojos. Los tengo adormecidos por la medicación", cerró en plena recuperación.