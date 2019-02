Tamara Bella comenzó un romance con Ricardo Centurión: "Mi corazón está contento, estamos saliendo"

Marginado del primer equipo de Racing tras una fuerte discusión en pleno partido con su DT, el Chacho Coudet, una vez más Ricardo Centurión (26) es noticia fuera de la cancha. Ahora, el exjugador de Boca relegado a la Reserva se tomó selfies junto a Tamara Bella (29) en el marco de una cita romántica con la ex de Matías Alé, y la cena se hizo pública en Twitter. Y en diálogo con Ciudad, la panelista de Todas las tardes, ciclo de El Nueve, se confesó sobre su relación con el futbolista.

-Tu amigo y compañero de Todas las tarde, Lio Pecoraro, publicó fotos de vos y Ricardo Centurión muy acaramelados y se preguntó si nace el romance. ¿Están saliendo?

-No sé qué decir… Puedo decir que con Ricky nos conocemos, me parece hermoso y me encanta la onda que tiene.

-En las fotos se los ve solos. ¿Fue una cita a solas?

-Sí. Pero no voy a decir cuándo fue.

-¿Es la primera cena que comparten?

-¡Ja! Es una de las cenas que compartimos.

-Entonces, son más que amigos…

-Él está soltero, yo estoy soltera, coincidimos y bueno... Más allá de la portada, yo no juzgo el exterior, sino el interior (sic). Y así estamos.

-¿Cómo definirías esta relación?

-Mi corazón está muy contento.

-¿Y el de Centurión?

-No lo sé, habría que preguntarle a él, yo creo que su corazón también está contento. Es una persona muy feliz, supongo que debe estar contento.

-¿Cuánto hace que se conocen?

-Lo conozco hace poco, si bien lo conozco como jugador, de las redes sociales, donde hemos hablado un par de veces. Pero hace poco que nos conocimos personalmente.

-¿Te buscó a través de Instagram?

-Sí, hace bastante. En ese momento estaba soltera, hablamos, nos pasamos los números de teléfono y ahí estuvimos hablando. De hecho el lunes hablamos en vivo a través de Instagram, yo desde mi casa y él merendando en otro lado. Hablábamos de que me encanta el meneo que hace cuando festeja los goles, y es algo que siempre digo, que Centu tiene un meneo espectacular, además de decir que es un futbolista excepcional.

-¿Te meneó en vivo y en directo?

-Ja, ja. ¡No se los voy a decir!

-El lema de Centurión en la cancha es "qué ganas de pisar la pelota y encarar". ¿Cómo te encaró?

-Es muy respetuoso, me cuida un montón y yo lo cuido bastante. Nadie se sobrepasaría conmigo si yo no quiero. Mi corazón está contento, estamos saliendo...

-¿Creés que van a seguir viéndose?

-No sé qué va a pasar en el futuro. Hoy por hoy puedo decir que estoy bien y contenta, que mi corazón está contento y hace mucho que no estaba así. No sé qué va a pasar, en el presente, que es el mientras tanto, estoy bien, lo estoy conociendo. Disfrutando del momento, viendo qué pasa. Se podría decir que nos estamos conociendo. Algo bueno seguro que va a traer el futuro, ya sea como amigo o lo que sea. Me parece un chico encantador, súper respetuoso, buena onda. Espero que la vida me depare cosas buenas con él.

-Esta noche juega Racing en Avellaneda contra Corinthians por la Copa Sudamericana, ¿se van a juntar a ver el partido?

-No sé, pero yo soy de Boca. Igual, a esa hora tengo que trabajar en Cuatro caras bonitas en el Canal de la Ciudad...

-¿Ricardo te habló de su pelea con el Chacho Coudet por la que fue apartado del primer equipo de la Academia?

-Eso me lo reservo. A mí me gusta el fútbol y hablo bastante, pero me lo reservo.