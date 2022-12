Tamara Báez, picante sobre L-Gante y su escandalosa separación: "Ojalá se den cuenta de lo que valen"

Recién mudada de la casa que compartía con L-Gante, Tamara Báez reflexionó a corazón abierto sobre su feliz presente tras el escándalo.

Es importante recordar que Tami se separó del cantante de cumbia 420 en medio de múltiples rumores de infidelidad de parte de él.

Y que a los pocos días de la ruptura comenzó a tomar fuerza la versión de que él estaba saliendo con Wanda Nara. De hecho, hoy por hoy se muestran juntos divirtiéndose en la noche porteña.

TAMARA BÁEZ REFLEXIONÓ SOBRE SU CAMBIO DE VIDA TRAS HABERSE SEPARADO DE L-GANTE

"Anoche salí y todas con buena onda... Una chica me dijo tantas cosas lindas que me subió la autoestima al cielo, en el baile del boliche... No me acuerdo cómo se llamaba porque ni foto nos sacamos".

"Gracias chicas, ojalá que todas se den cuenta de lo que valen y puedan dejar las cosas que no suman a un lado", sentenció Tami, contenta por su nueva vida de soltera.