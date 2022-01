Tamara Báez, la novia de L-Gante, contó la golpiza que sufrió a los 15 años: "Mientras una chica me pegaba, las demás grababan"

Tamara Báez se muestra muy cercana a sus seguidores en las redes: la novia de L-Gante comparte su día a día y no duda en responder los mensajes que le llegan.

Esta vez, la joven decidió compartir una dura experiencia que le tocó atravesar a sus 15 años cuando una seguidora le compartió una noticia de TN sobre dos mujeres que golpearon a una chica de 18 años en la calle en Corrientes.

“¿Qué consejo das?”, le preguntó esta persona a Tamara. Y ella respondió: “Que no se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. A los 15 años una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo”.

EL DURO RELATO DE TAMARA BÁEZ SOBRE LA GOLPIZA QUE SUFRIÓ A LOS 15 AÑOS

Con el recuerdo de ese momento traumático latente, Báez sentenció sobre su agresora: “Yo creo que las personas así no se quieren ni a ellas”.

“Y me acuerdo que mientras me pegaba, todas las demás grababan felices, yo no podía sacar mis brazos por se sentó arriba mío”, expresó.

Por último, envió un mensaje a sus seguidores: “Si ven a alguien que le están pegando no se pongan a filmar el momento de mier... Separen y calmen las cosas. Porque muchas veces puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.

