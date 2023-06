Tamara Báez mostró el significativo regalo que le llevó a L-Gante al enterarse de su liberación.

Cuando Tamara Báez se enteró de que podrían liberar a su ex, L-Gante, si paga una fianza de 20 millones de pesos, se subió al auto y fue con su hija a la DDI de Quilmes, donde está detenido.

En ese momento, no tenía claro que, si su ex logra salir bajo fianza, la liberación no es inmediata. Podría tardar hasta 40 días si la fiscal Alejandra Rodríguez apela el fallo de la Justicia.

Sin embargo, ella se dirigió igual al penal para llevarle al artista el manjar que preparó con sus propias manos. Esa misma tarde, le había hecho milanesas caseras, la comida preferida del padre de su hija.

L-GANTE PODRÍA QUEDAR DETENIDO HASTA CUARENTA DÍAS MÁS HASTA RECUPERAR SU LIBERTAD

Sin embargo, Tamara se apresuró en subirse al vehículo dado que, al desconocer sobre procedimientos legales, no se dio cuenta de que el proceso de libertad del joven, acusado de amenazar y privar ilegítimamente de la libertad a dos personas en General Rodríguez, podría quedar otros 40 días detenido.

Esto es porque si bien el juez Castro decidió otorgarle la libertad, tanto la fiscalía o el particular damnificado disponen de 48 horas para apelar el fallo, y luego todo quedará en manos de los integrantes de la Cámara de apelaciones.

En este punto, Martín Candalaft señaló en Infobae que fuentes judiciales le confirmaron que la fiscal Alejandra Rodríguez apelará el fallo, lo que podría demorar la libertad de Elián otros cuarenta días, que es el tiempo que se toma ese órgano para resolver este tipo de situaciones.