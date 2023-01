Tamara Báez habló de L-Gante y cómo es la convivencia en la lujosa casa de Sierra de los Padres

Después de meses convulsionados tras su separación, L-Gante y Tamara Báez encontraron paz y hoy vacacionan juntos, unidos por el amor de su hija. Pero, ¿están reconciliados como muchos especularon con sus fotos en las redes? En una nota con Socios del espectáculo ella habló del momento que viven.

“Jami, mi hija, está muy feliz y eso es lo que nos importa a nosotros. Nos dimos cuenta que tenemos que estar bien por ella. Está bueno”, aseguró, para hablar de su relación con el cumbiero.

“Ya salimos de joda juntos”, reveló entre risas aunque reconoció que todavía no opinan sobre con quién sale cada uno. “Por ahora no. Tranqui, recién ahora arrancamos. Todavía no pasamos esas situaciones, pero está todo bien. Somos como amigos”, aseveró.

"Jami, mi hija, está muy feliz y eso es lo que nos importa a nosotros. Nos dimos cuenta que tenemos que estar bien por ella. Ya con Elián salimos de joda juntos". G-plus

TAMARA BÁEZ HABLÓ DE SU ESTADO SENTIMENTAL, EN MEDIO DE SU ACERCAMIENTO CON L-GANTE

“Estoy bien. Súper. Estoy sola, con mi hija”, contó la joven, que se lanzó como cantante, al ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desde la casa que alquila en Mar del Plata.

Más sobre este tema Tamara Báez y L-Gante: así es la espectacular casa que alquilaron en Sierra de los Padres

Tamara reconoció que hoy no piensa en ponerse en pareja, pero sí en el futuro. “Me encantaría más adelante”, admitió.

Más sobre este tema Las imágenes de Tamara Báez con L-Gante que despertaron rumores de reconciliación en Año Nuevo

Hacia el final se mostró risueña sobre qué busca en un hombre que la enamore. “¡Ay, esas preguntas no me las hagas!”, cerró, entre risas.