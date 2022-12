Tamara Báez arremetió furiosa contra Wanda Nara y bancó a China Suárez: "Andá a criar a tus 5 hijos"

En medio del nuevo acercamiento entre L-Gante y Wanda Nara, quienes estarían viviendo un romance, Tamara Báez, la ex del cantante de cumbia 420, la fulminó y defendió a China Suárez.

"Hundila, como ella hizo con China por meterse con hombres casados y romper una familia", fue el picante consejo que una seguidora le dio a Tami mediante los mensajes directos de Instagram.

"China, ¿te acordás cuando decía que arruinaste una familia? Ja, ja, ja... Acá arruinó una familia de 8 años y una bebé de 1 año. Pero también me hizo un favor, así que GRACIAS...", sentenció Tamara, re picante.

TAMARA BÁEZ DESCRIBIÓ MUY ENOJADA A WANDA NARA

En este contexto, la ex de L-Gante aclaró que Wanda "no es ejemplo de nada".

"Empresaria y todo lo que quieras... Pero no es ejemplo de nada. Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés 5, andá a criar a los tuyos reina... Y no es de dolida, pero hay que sacar un par de caretas", sentenció, enojada.