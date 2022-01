Tamara Alves rompió el silencio luego de que Defederico pasara Año Nuevo en su casa y Cinthia explotara: "Nos arruinó la noche"

El festejo de Año Nuevo que desató un nuevo escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico fue en la casa de Tamara Alves, la esposa del futbolista de Huracán Patricio Toranzo.

A una semana de que Cinthia asegurara que tuvo que ir a buscar a sus hijas en pleno festjejo, la vedette rompió el silencio y apuntó contra la madre de las mellizas Bella y Charis (7), y Francesca Defederico (6): "La estábamos pasando bien, pero básicamente nos arruinó la noche".

En un principio, Tamara explicó en diálogo con Intrusos: "Trato de mantenerme al margen para no meterme en algo familiar. Yo a Matías lo quiero muchísimo, él estaba con nosotros en Año Nuevo".

"Por supuesto que hemos vivido toda la situación que pasó adentro de mi casa, porque esto fue en mi casa. Es lamentable que haya pasado todo esto".

TAMARA ALVES DIO DETALLES DEL ESCÁNDALO DE CINTHIA FERNÁNDEZ Y MATÍAS DEFEDERICO

Entonces, se explayó sobre el conflicto: "No estuvo bueno. Cinthia me ha llamado toda la noche en esa noche y la verdad es que terminé no pasándola bien ni yo ni toda mi familia de Brasil. Porque esto era un ambiente totalmente familiar", agregó en un audio que envió a Intrusos.

"La única persona que no era de la familia, pero que la consideramos así, era Matías. Que pase todo esto para nosotros fue un bajón. Es un tema familiar que tienen que resolver ellos".

"Me da muchísima pena porque Matías estuvo muy triste y mal esa noche. La estábamos pasando bien, pero básicamente nos arruinó la noche", cerró Tamara Alves sobre la reacción de Cinthia Fernández contra Matías Defederico.