Tajante respuesta de Guillermo Francella sobre los dichos de Érica Rivas acerca de Casados con Hijos

Guillermo Francella fue contundente en una entrevista con Intrusos al hablar sobre los dichos de Érica Rivas sobre Casados con Hijos.

“¿Vas a ir a ver la obra si te invitan?”, le habían preguntado a la actriz, quien no estará en la obra teatral, y respondió: “No, no creo, me da mucha tristeza”.

“Hace unos días habló Érica Rivas”, le comentó entonces el cronista a Francella quien contestó tajante: “Ya fue explicado todo en el modo que tuvo que ser”.

"Ya fue explicado todo en el modo que tuvo que ser". G-plus

“Ahora la felicidad es poder expresarlo desde el escenario y que podamos tener todo lo que siempre soñamos”, sentenció Francella al respecto.

Más sobre este tema Florencia Peña cruzó a Érica Rivas por sus dichos sobre Casados con hijos: "Nos sentimos tristes"

GUILLERMO FRANCELLA HABLÓ DE LA INCORPORACIÓN DE JORGELINA ARUZZI EN CASADOS CON HIJOS

Guillermo Francella habló en díalogo con el programa de América de la incorporación de Jorgelina Aruzzi en Casados con Hijos, que será la nueva novia del personaje de Mariano de Bellis.

“La trae de París, porque en el último capítulo se iban para allá y viene con una nueva novia que va a dar que hablar, es una gran actriz, muy talentosa”, expresó el actor a Intrusos.