El susto en vivo de José Bianco, sorprendido por una yarará en medio de una cobertura: "No quedé muy valiente"

Un tremendo momento en vivo tuvo que soportar José Bianco cuando hacía una cobertura en vivo de un incendio en Santiago del Estero. El metereólogo de TN estaba recorriendo un campo a la madrugada y en plena oscuridad, cuando fue sorprendido al aire por una yarará.

Segundos antes del cercano encuentro con la víbora, el periodista había alertado sobre la presencia serpientes venenosas, huyendo del fuego. "Un baqueano nos dijo que se asustó porque vio a una coral, esas víboras venenosas. Así que nos dijo 'anden con mucho cuidado'", estaba contando Bianco.

Con cuidado y la linterna de su celular prendida, comenzó a caminar por el campo. "Todas las plantas por acá tienen espinas y algunas...", estaba diciendo cuando lanzó un grito de pánico. “¡Ahh! ¡Guarda, guarda! No sé que víbora es, pero ahí la están viendo en pantalla. Me asusté. Nos vamos a ir, chicos. No es chiste, pero filmala así ya sabemos”, comentó Bianco, todavía shockeado.

“Ahh, qué susto. Nos retiramos, chicos, con mucho cuidado. Mostrala así después mis amigos biólogos me dicen qué es. No parece inofensiva, me parece que es de las complicadas. La vi moverse y pegué un grito que seguramente no me haya quedar muy valiente, pero no me importa porque el peligro está. Salimos del aire”, se despidió.