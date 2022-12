Mundial Qatar 2022: Susana Roccasalvo sorprendió con sensual promesa si la Selección sale campeón

Sin vueltas, Susana Roccasalvo impactó en su programa, Implacables, con una sensual promesa si la Selección Argentina gana el Mundial Qatar 2022.

Mientras sostenía una tanga con la bandera de Argentina, sus colegas le propusieron que si el equipo de Lionel Scaloni se lleva la Copa Mundial de Fútbol 2022, ella deberá lucirla al aire.

"No voy a prometer algo que no puedo y debo hacer, pero me saco una foto en casa... Y muestro mi fotito con la tanguita, y me la saco solita ¡selfie!”. G-plus

Y aceptó, con una condición. No saldrá en TV en ropa interior, pero sí se sacará una foto en su hogar y la publicará en redes. "No voy a prometer algo que no puedo y debo hacer, pero me saco una foto en casa... Y muestro mi fotito con la tanguita, y me la saco solita ¡selfie!”, prometió, con picardía.

LA CONTUNDENTE REVELACIÓN DE DIEGO A YANINA LATORRE DESDE QATAR

Diego Latorre le contó a su esposa que, pese a que está desde hace un mes en Doha, no está paseando mucho porque su trabajo se reparte en dos turnos, por lo que no dispone de mucho tiempo para hacer turismo.

“¿Cómo te estás llevando con la soledad? Yo que soy un poco infumable, soy un poco pesada. ¿No extrañás un poco mis gritos y mi orden que te vuelven loco?, quiso saber Yanina, muy intrigada.

“Te digo que estoy bastante ordenado. Si hay algo de lo pude darme cuenta en este viaje es que puedo vivir solo. ¡Puedo vivir solo! ¡Atención!”, exclamó el analista. “Muy bien, es un avance. Te podrías empezar a ir”, le respondió ella en la misma sintonía.