Susana Roccasalvo, picantísima contra Wanda Nara por la conducción de los Martín Fierro: "Un poquito de cordura"

Se viene una nueva entrega de los Premios Martín Fierro 2023 y como ya es parte del folclore, comenzó a dar que hablar. Luis Ventura, presidente de Aptra, contó que Wanda Nara podría conducir la gala, pero Susana Roccasalvo, también integrante de la entidad, no puede estar más en desacuerdo.. ¡Y no dio vueltas! En el medio, lanzó "palitos" para todos.

La conductora de Implacables empezó bajándole el pulgar a Marley. “Tendrían que renovar un poquito, pero bueno, es Telefe”, señaló, a Socios del espectáculo sobre la decisión, mientras manifestaba cuál sería su “dupla ideal” de conductores.

“Me encantaría que sean Vero Lozano y Santiago del Moro”, manifestó, mientras aseguraba que tampoco vería con malos ojos la pareja de conducción de Iván de Pineda y Natalia Oreiro.

SUSANA ROCCASALVO DISPARÓ CONTRA WANDA NARA COMO CONDUCTORA DE LOS MARTÍN FIERRO 2023

¿Cómo vería la periodista que la pareja de Telefe Noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barili animen la ceremonia? “No, no. Mamarracho. No me gusta”, arrojó, fulminante y en la misma línea siguió con la actual conductora de MasterChef.

“¿No la ves ahí, conduciendo?”, le consultaron a Roccasalvo los cronistas y ella fue súper sincera. “No”, señaló, tajante. “No corresponde. No hay que bastardear el premio”, se despachó.

“No puede conducir una chica, que recién empieza, que no está formada para semejante premio. Hay que tener un poquito de cordura”, concluyó, filosa.

