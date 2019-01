Los caminos de Susana Roccasalvo (63) y Jorge Rial (57) se han cruzado al elegir la misma profesión. Incluso, ambos trabajaron juntos en El Periscopio, programa en el que él era el conductor y ella cronista. Sin embargo, las diferencias los enemistaron y distanciaron hasta el día de hoy.

Feliz con su presente al frente de Implacables, por elnueve, Susana le dio una extensa nota a La Nación, en la que recordó el comienzo de su pelea histórica con el conductor de Intrusos y reveló por qué no volvió a trabajar en América, desde 1994.

"Soporté varias agresiones. Con el tema de la violencia de género, si se escuchase todo lo que él dijo de mí.... Está todo grabado, pero dejo pasar... Pero si no estoy en América es por él". G-plus

"Hace veinte años que estoy prohibida por Jorge Rial. Siempre se llenó la boca diciendo que yo lo prohibí y eso no es así, dado que él trabajó siempre en América. Cuando a Carlos Monti y a mí nos comunican que iba a entrar Rial a trabajar con Diego Gvirtz aclaré, en el canal, lo que él decía de mí. Hablaba pestes de mí en radio, hasta dijo que era sucia. Así que les pregunté a las autoridades del canal si él iba a hacer eso también por televisión, en la misma pantalla en la que estaba yo. Me dijeron que no, que me quedase tranquila. La que está prohibida - y me lo dijeron todos los dueños que tuvo el canal- soy yo. ‘No queremos problemas con Rial, no queremos que Jorge se enoje, es lo que me argumentan”", contó Roccasalvo, con lujo de detalles.

Ahondando en el conflicto, el periodista le repreguntó: "¿Por qué hablaba mal de vos desde su ciclo radial?". Y la conductora aprovechó para contextualizar su respuesta con el crecimiento del feminismo y de la lucha contra el machismo en la sociedad argentina actual: "Porque estaba fuera de la televisión. Ahora está más grande, más tranquilo, pero soporté varias agresiones. Con el tema de la violencia de género, si se escuchase todo lo que él dijo de mí.... Está todo grabado... Lo dejo pasar. Él está grande, yo no todavía, que el agua fluya, pero si no estoy en América es por eso”.

Más allá de los problemas personales que los alejaron, en enero de 2016, cuando murió Carlos Hlawaczek, el marido de Roccasalvo, Rial hizo a un lado sus diferencias y le envió un cálido mensaje desde Intrusos.