Susana Giménez, sin tapujos sobre su nueva conducción: "Me tiré a la pileta, quiero hacer cosas diferentes"

Susana Giménez debuta con un nuevo perfil como conductora en LOL (Last one laughing) en el ciclo de streaming del que participarán reconocidos humoristas, a través de la pantalla de Amazon Prime Video.

Antes del lanzamiento, se realizó una rueda de prensa con la diva y la presencia de los otros integrantes de este ciclo exclusivo, como Grego Rossello (quien cumple el rol de coanfitrión) y los humoristas Dan Breitman, Juampi González, Migue Granados, Yayo Guridi, Mica Lapegüe, Charo López, Julián Lucero, Darío Orsi, Martín Rechimuzzi y Lucas Spadafora.

Mshow (de lunes a viernes de 12 a 13 por Ciudad Magazine) pudo tener la palabra exclusiva de Susana, en un breve encuentro en el que hablaron del programa y el nuevo rol de la histórica conductora.

LA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE MSHOW A SUSANA GIMÉNEZ, CON UNO DE SUS EXSUSANOS

"Me tiré a la pileta, era un desafío bárbaro hacer esto. Pero me encantó, la pasé brutal. Me parece que reírse es fantástico", comenzó diciendo Susana, en entrevista con Javier Ponzo, quien, paradójicamente, reemplazó hace muchos años a un Susano en el icónico programa de la diva de los teléfonos.

"Me dedico ahora a hacer cosas diferentes, porque para hacer lo mismo me quedo con el programa. Hay que aggiornarse, sino no salgo del campo". G-plus

"Me dedico ahora a hacer cosas diferentes, porque para hacer lo mismo me quedo con el programa. Hay que aggiornarse, sino no salgo del campo", concluyó la nota, riéndose.