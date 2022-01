Susana Giménez llamó furiosa en vivo a Luis Ventura por decir que se reuniría con Jorge Rama: "Quedo como una tarada"

El dato de Luis Ventura sobre que Susana Giménez recibiría en su casa de Uruguay en su cumpleaños a Jorge Rama, el ex a quien acusó de haberla estafado, enardeció a la diva y al instante llamó al periodista para recrimilarlo.

"Yo tendría que estar loca y el tipo también, debe tener terror de volvernos a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", protestó Susana una vez que el panelista de A la tarde puso el teléfono en altavoz, luego de haber escuchado los reclamos de la diva en privado.

Como Ventura defendía a su informante, el mismo que lo había alertado sobre el robo de chequeras y la falsificación de firmas que habría hecho Jorge Rama en contra suya, Susana continuó indignada: "No podés creerle a la gente que te llama, que no sé quién es. ¿Cómo vas a decir eso? Quedo como una estú...".

Más sobre este tema Susana Giménez fue sobreseída en Uruguay y le levantaron el embargo

"A mí me encanta porque vos creés más en un periodista cualquiera, que no sé quién es y que querrá anotarse un poroto porque no pasa nada, que a mí", disparó sin filtros.

Enfático, Luis Ventura le explicó que no tenía su nuevo número de teléfono para contrastar el dato de primera mano y exclamó: "¡Yo te creo a vos, Susana!".

Más sobre este tema Susana Giménez, citada por la Justicia uruguaya en el caso de Jorge Rama

SUSANA GIMÉNEZ BLANQUEÓ SU INDIGNACIÓN CON LUIS VENTURA POR DECIR QUE PERDONARÍA A JORGE RAMA

Al final de la llamada, Susana Giménez fue contundente al justificar su enojo con Luis Ventura por decir que se reconciliaría con Jorge Rama, de quien se separó en mayo de 2009 en un escándalo judicial.

Más sobre este tema Jorge Rama, el ex de Susana Giménez, se casó por segunda vez: conocé a su esposa, Karina Kemper

"Así quedo como una tarada. ¿Cómo voy a recibirlo? ¿Perdonarlo? ¡Están todos locos! Si estás diciendo que perdoné a uno que me afanó estás diciendo que parezco bolu…", recriminó Susana a Ventura.

"Yo soy generosa, pero no con el que me afanó y me falsificó la firma. Estaba durmiendo con el enemigo. Cómo voy a perdonarlo. Esa plata por supuesto que no la recuperé", concluyó Susana Giménez.