Susana Giménez despidió a Sergio Denis recordando su romance: "Tuvimos un gran amor"

Con cálidas palabras de sus compañero de la farándula, Sergio Denis fue despedido por diversas figuras del espectáculo, tras fallecer el viernes luego permanecer durante un año internado tras sufrir una caída en un teatro de Tucumán. En La peña de Morfi habló Susana Giménez de su gran amigo y recordó la relación sentimental que tuvieron cuando ambos tenía 20 años.

“Todo lo que pasé con Sergio fue muy lindo. Aviso que no era casado. Él tenía 23 y yo 26. Lo fui a ver a un recital en el Hermitage, nos miramos y… Yo no podía creer que existiera una persona tan mágica, tan linda, simpática. Después fuimos a comer con un grupo y lo pasamos muy bien, ahí nos hicimos amigos”, rememoró la diva en el ciclo de Gerardo Rozín.

"Creo que sí me enamoré de él, yo a esa edad me enamoraba mucho. Me deslumbró cuando lo vi en ese show, y a él le pasó lo mismo. Lo pasábamos muy bien". G-plus

“Fue una cosa maravillosa tenerlo de amigos y siempre seguimos como amigos, pero tuvimos un gran amor”, destacó. “Yo creo que sí me enamoré, yo a esa edad me enamoraba mucho. Me deslumbró cuando lo vi en ese show, y a él le pasó lo mismo. Lo pasábamos muy bien. Él en una entrevista dijo que si tenía que quedarse con alguna de sus exnovias se quedaba conmigo porque se divertía muchísimo. Yo lo hacía reír mucho, me encantaba que él se riera”, aseveró Susana Giménez, al recordar los años felices que tuvo con Sergio Denis.