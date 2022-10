Susana Giménez contó por qué le dejó su lugar a Natalia Oreiro en Quién es la máscara

Susana Giménez, que estuvo protagonizando la obra teatral Piel de Judas en Uruguay, se refirió al éxito de ¿Quién es la máscara? en Telefe.

Y reveló que, en un principio, la producción quería que ella fuese la conductora. Sin embargo, la diva prefirió rechazar la tentadora propuesta.

Hoy por hoy, Natalia Oreiro es quien está al frente del ciclo. Sin embargo, antes de que ella aceptara fue Susana quien dijo "no".

¿POR QUÉ SUSANA GIMÉNEZ RECHAZÓ CONDUCIR QUIÉN ES LA MÁSCARA?

"No me pareció que era para mí, no era para mí".

"Es un programa donde no hay un premio, qué sé yo...".

"Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida hago lo que me gusta", sentenció Su en diálogo con LAM, segura de la decisión que tomó.

¡Mejor no!