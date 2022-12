La supuesta novia de L-Gante reveló que Mauro Icardi le hizo una suculenta oferta al músico por Wanda Nara

En las últimas horas se viralizaron algunas fotos de L-Gante con una influencer llamada Anto Pane en el boliche de San Telmo que dieron que hablar, así como también un video para adultos que ella hizo durante la celebración por la Copa del Mundo.

Pane estuvo en LAM donde contó que tras el recital que brindó en el boliche, L-Gante se le insinuó y todo terminó en una tórrida noche de amor entre ambos, e incluso le reconoció un récord al cantante de “tres en una hora”.

Sin embargo, sus declaraciones más llamativas fueron en referencia a todo lo que L-Gante le contó sobre su supuesta relación con Wanda Nara, y sobre Mauro Icardi, transformándola en una suerte de “tercera en discordia”.

ANTO PANE REVELÓ EL IMPORTANTE OFRECIMIENTO QUE LE HIZO MAURO ICARDI A L-GANTE

“No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado”, dijo Antonela, y agregó: “También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”.

“No le pregunté la suma”, reveló Pane cuando le preguntaron la cifra, ocasión que aprovechó la flamante panelista Marixa Balli para resaltar que, para ella, la relación de L-Gante y Wanda “es puro marketing”.

Como las angelitas le hicieron notar a la influencer que tiene un perfil parecido a Tamara Báez y a Wanda a Nara, la entrevistada coincidió. “En un momento me dijo, me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella”, recordó.