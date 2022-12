Se supo por qué Fernanda Iglesias se va del país: "No me lo quiero perder"

El anuncio de Fernanda Iglesias (50) de que se iría a vivir a España, renunciando a LAM en momentos en que retomaba los primeros planos, fue sorpresiva para sus compañeros, pero "un desenlace lógico para mi vida".

En diálogo con Ciudad, la periodista desdramatizó la radical aventura a la que además embarca a sus hijos, Emma (18) y Jeremías (11), y a Pablo Nieto (47), su marido: "Los convencí a los tres explicándoles que es una experiencia para vivir en familia pero que no es definitiva. Lo venimos hablando hace bastante, y mi hija aceptó enseguida. Si alguien no se siente cómodo se charla y de última se puede regresar a la Argentina".

En cuanto a los motivos por los cuales quiere radicarse en Málaga, Iglesias justificó: "Es un deseo que tengo desde muy chica, y que fui postergando con el paso del tiempo porque sin buscarlo siempre tuve muy buenos laburos, familia, y demás. Pero ahora que cumplí 50 años siento que es el momento de hacerlo, no me lo quiero perder. Esto es algo que busqué".

"Tampoco es que me escapo del país, porque me encanta Buenos Aires. Es solo un deseo de vivir cosas nuevas. Ya hice todo lo que podía hacer a nivel profesional, no me quedan objetivos por cumplir", continuó.

"Es solo un deseo de vivir cosas nuevas. Ya hice todo lo que podía hacer a nivel profesional, no me quedan objetivos por cumplir". G-plus

"Y la verdad es que no quiero ser conductora de televisión, me aburriría muchísimo dirigir una redacción o ponerme a editar notas. Quiero hacer algo nuevo", concluyó Fernanda Iglesias.

FERNANDA IGLESIAS Y SU PLAN FAMILIAR PARA RADICARSE EN ESPAÑA

El viaje de Fernanda Iglesias será recién en marzo, luego de cumplir con sus compromisos con LAM, y se irá solo con Emma, su hija adolescente.

"La idea es ir nosotras, encontrar una casa, ir armando todo de a poco para cuando después vengan Pablo, Jere y Reina, nuestra gatita de tres años. Igual, tampoco es que vamos a rematar todo en Argentina, la idea es que si las cosas no salen como esperamos podamos volver", afirmó.

En cuanto a qué hará en España, Iglesias sigue los consejos de @expatriadaenlacostadelsol y admite que no tiene ningún plan: "La verdad es que no sé qué es lo que voy a hacer, de qué voy a trabajar, y eso es parte de lo divertido de la aventura. Vamos a ir descubriendo las cosas día a día. No es que arreglé ser periodista de El País de España, ni quiero".

"De hecho, mi hija terminó el secundario y como no tiene definido qué hacer de su vida se va a tomar el tiempo para descubrir qué le gusta. Y a Jere le gusta el fútbol, y es en Europa donde están los mejores. Yo en Argentina tengo todo, no me puedo quejar, pero necesito un cambio".

De hecho, Fernanda confiesa que siempre buscó esta posibilidad de exiliarse: "Primero había pensado en ir a Brasil, pero como me salió hace poco la ciudadanía italiana, fue una señal para ir a Málaga. Ya había estado de vacaciones ahí en noviembre, y siempre me gustó la playa, tienen buen clima y ahí hablan castellano. Pablo y Jeremías vendrán cuando ya estemos instaladas con Emma, pero no tenemos fecha definitiva".