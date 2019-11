El sugerente comentario de Pampita luego de que Nicole Neumann asegurara que prefiere el celibato al sexo casual

Las últimas declaraciones de Nicole Neumann hablando de su postura respecto a cómo se desenvuelve en el ámbito de la intimidad despertaron todo tipo de repercusiones. Y una de las que analizó sus dichos fue Pampita en el programa que conduce por Net TV, junto a Gege -la hermana de la modelo- que está como panelista.

Nicole, días atrás: "En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, me encuentro en un momento en el que valoro otro tipo de conexiones, lo sexual no me deja nada, tiene que haber otras cosas. No sé si es porque tengo otra edad. Prefiero el celibato por un tiempo prudente". G-plus

"¿Tan linda y en celibato?", preguntó CarolIna Ardohain al aire. A lo que Geraldine Neumann tomó la palabra: "No, no dijo que está en celibato. Dijo que antes de tener sexo ocasional, prefiere el celibato".

Pampita: "¿Tan linda y en celibato? No tiene cara de celibato. Se la ve muy alegre. A mí me dijeron que se la ve muy alegre. Yo no voy a decir nada, pero tengo data". G-plus

"No tiene cara de celibato. Se la ve muy alegre. A mí me dijeron que se la ve muy alegre. Yo no voy a decir nada, pero tengo data", cerró la conductora, con una sonrisa pícara.