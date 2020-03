La Sueca Larsson, preocupada por la salud de su bebé tras contraer un virus: "Tienes que luchar"

Lejos de la Argentina tras ganar popularidad como la secretaria de Jorge Lanata en Periodismo para Todos y tras brillar como una de las bailarinas de ShowMatch, Alexandra Larsson se convirtió en noticia al compartir la lucha que está dando su bebé, Adrián, de tan solo un mes y medio, luego de contraer un virus.

"¡Mi querido Principito, tienes que luchar! Tuviste un comienzo difícil en la vida, has luchado como loco y has sido increíblemente fuerte. Finalmente mejoras y todo comienza a cambiar". G-plus

"¡Mi querido Principito, tienes que luchar! Tuviste un comienzo difícil en la vida, has luchado como loco y has sido increíblemente fuerte. Finalmente mejoras y todo comienza a cambiar, continuamos y peleamos juntos porque eres el niño más amado. Cuando te miro y finalmente eche un vistazo hacia atrás, entonces todo mi cuerpo se calienta, aprendo y no puedo hacer nada más que besarte y admirarte. Eres el mejor del mundo y te animás, Adrián. Hay varios virus en el mundo que causan daño, por lo que todos deben tener mucho cuidado cuando se trata de higiene, ¡piénsalo!", escribió Alexandra en Instragram, junto a dos fotos de su niño, internado en una clínica de Estocolmo, lugar en donde reside con su marido y su otro hijo, Elliot.

El 21 de enero, día en el que dio a luz a Adrián, así anunciaba La Sueca su nacimiento: "¡El amor finalmente está aquí! ¡Bienvenido, mi amor, al mundo. ¡Te amamos tanto!".

¡Que se mejore!