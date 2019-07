Stranger Things lo hizo de nuevo: su tercera temporada ya fue vista por ¡40 millones de personas!

¿Qué hizo Stranger Things por su audiencia? Mucho: le permitió volver a mirar los años ochenta con amor y nostalgia. Y a los más jóvenes, les entregó un muy educativo catálogo de guiños que rescata y reivindica un sinfín de consumos culturales de cuando éramos analógicos: películas, series y modas.

¿Que está haciendo su audiencia por la serie que crearon los hermanos Matt y Ross Duffer? ¡Muchísimo más! Porque, según informó Netflix en su cuenta de Twitter, en sus primeros cuatro días, Stranger Things batió todos los récords: fue vista por más de 40 millones de usuarios de la plataforma de streaming. Además, 18.200.000 personas ya vieron la temporada completa.

"Eso es más que cualquier otra película o serie (en Netflix) en sus primeros cuatro días", dijeron desde la compañía, que no suele compartir este tipo de relevamientos y lo hace sólo cuando se trata de un éxito rotundo.

