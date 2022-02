Stefy Xipolitakis tras la condena a Aníbal Lotocki: "Los médicos fueron contundentes en señalar su responsabilidad penal"

La condena a Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión efectiva y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina era un fallo muy esperado por Stefanía Xipolitakis.

"Esperábamos un fallo condenatorio desde ya. En este tipo de procesos, los médicos se cuidan mucho entre sí, y acá todos fueron coincidentes y contundentes en señalar la responsabilidad penal de Lotocki en el juicio, además de toda la otra prueba producida", afirmó el abogado de la hermana menor de Vicky Xipolitakis en diálogo con Ciudad.

"Lotocki iría preso una vez que quede firme la sentencia, cosa que pasa a depender del tribunal de Casación y luego de la Corte. No tenemos aún los fundamentos de la sentencia que lo condenó a cuatro años de prisión, ya que todavía no nos los notificaron, pero no dudamos en que serán contundentes dado lo que se probó en el juicio", continuó el doctor Gonzalo Díaz Cantón.

Más sobre este tema Aníbal Lotocki, condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación profesional por "lesiones graves"

"Por otra parte, es importante destacar la actuación del Juez, Dr. Carlos Rengel Mirat, que en todo momento garantizó el debido proceso y la igualdad de armas para todas las partes. Tanto las querellas como las defensas. Y esto se vio evidenciado a lo largo de todo este largo juicio que hoy concluyó con esta condena, lo que no deja dudas en que debe ser confirmada por el tribunal de Casación", explicó el letrado.

El final, el abogado de Stefanía Xipolitakis, quien optó por el hermetismo ante la consulta de este sitio, se refirió a cuándo Aníbal Lotocki perderá su libertad y su matrícula profesional de forma concreta: "Eso depende de los tiempos de la Justicia. Debería ser pronto por la gravedad del caso".

Más sobre este tema Profundo mea culpa de Virginia Gallardo sobre su cirugía con Lotocki: "Hice todo mal, lo hice por canje"

EL CASO DE STEFY XIPOLITAKIS CONTRA ANÍBAL LOTOCKI

Querellante en la causa contra Aníbal Lotocki junto a Gabriela Trenchi, Silvina Luna y Pamela Sosa, Stefanía Xipolitakis también había sido víctima del polémico médico.

En el juicio quedó demostrado que "las lesiones sufridas por Stefanía Xipolotakis se dieron luego de la intervención médica de marzo de 2014 en donde también se le colocó" un producto de relleno no identificado que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) "en lugares del cuerpo en que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por los médicos".