Stefi Roitman: quiénes fueron sus novios antes de Ricky Montaner

Con tan solo 27 años, la oriunda de Villa del Parque Stefanía Roitman, tuvo varios romances relacionados con el ambiente del espectáculo como Gastón Soffritti, entre otros, antes de conocer, ponerse de novia y contraer matrimonio con Ricky Montaner.

Comenzó como modelo de una marca juvenil en 2009 y su carrera en la televisión arrancó en 2012 cuando participó del programa Operación Triunfo: La Banda, Telefe. Tras avanzar varias galas decidió abandonar el reality para dedicarse a sus estudios universitarios.

En 2015 fue conductora de un programa infantil y en 2018 se puso en la piel de Lula Achával, la “mala” de la tira Simona, ElTrece, allí comenzó una de sus relaciones más conocidas con el actor Gastón Soffritti.

Stefi y Gastón. Foto: Instagram.

EL ROMANCE ENTRE STEFI ROITMAN Y GASTÓN SOFFRITTI

En 2018, mientras rodaban la tira Simona, que protagonizaba Ángela Torres, se conocieron Stefanía Roitman y Gastón Soffritti, rápidamente se enamoraron y comenzaron una relación que duró un año y medio.

Ellos confesaron que habían tenido un pequeño affaire unos años antes, se besaron en un boliche, pero todo quedó ahí. Cuando se volvieron a encontrar en la tira se enamoraron, iban a todos lados juntos y sus redes explotaban de fotos y mensajes de amor.

“Sentíamos que en ese momento no teníamos tiempo para nosotros. Además, no había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos” G-plus

Sin embargo, el 13 de junio de 2019 en sus respectivas cuentas de Instagram postearon un comunicado anunciando la ruptura. El actor explicó que “con Stefi decidimos poner un impasse en nuestra relación, quizá sería mejor no contar nada de todo esto por acá, pero como somos personas públicas que mostramos nuestro amor abiertamente, preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos”.

Tiempo más tarde, en una entrevista Soffritti contó lo que les había pasado: “Sentíamos que en ese momento no teníamos tiempo para nosotros. Además, no había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos”.

En tanto, Roitman dijo: “La relación se terminó porque no le metíamos pilas a la pareja y no hacíamos cosas distintas. Nos ofrecieron bailar juntos en Showmatch pero él no quiso por principios. Dejamos las cosas muy claras y me hizo crecer un montón”.

Foto: Twitter.

STEFI ROITMAN Y SU ROMANCE CON LUCAS BIREN, MANAGER DE JIMENA BARÓN

Después de su ruptura con Gastón Soffritti, Stefanía Roitman confirmó su nuevo romance con Lucas Biren, manager de Jimena Barón en 2019. La pareja había tenido una relación en el pasado que se retomó apenas la modelo rompió con el actor.

En su momento, la rubia le dedicó un tierno posteo a Biren, precisamente en octubre de 2019, en sus redes sociales: “Feliz cumpleaños a esa mirada que me liquida y me enciende el alma”.

Sin embargo, un mes después, Stefi anunció la separación con el representante y admitió que “con Lucas nos queremos un montón, pero estamos los dos de verdad muy al palo. No conectábamos y era como 'no sé cuándo te voy a ver' porque había viajes de tres semanas. No coincidimos en un par de cosas, sobre todo tiempos y la atención a la pareja”.

También aclaró que la decisión de separarse no tuvo que ver con los rumores que también se crearon de un supuesto romance entre su ex novio y Jimena Barón. “Los rumores entre ellos nunca me importaron. Yo conozco muy bien cómo es su relación y es amor puro, pero más como de hermandad”, aseguró.

Foto: YouTube.

STEFI ROITMAN Y NICO OCCHIATO, RUMORES DE ROMANCE

En su momento, la periodista Laura Ubfal quiso saber si a raíz de este anunció que dio la conductora, estaba en una relación con Nicolás Occhiato, ex de Flor Vigna, ya que se los vinculó amorosamente luego de ir juntos al casamiento del Pollo Álvarez. “Cuando vi eso dije '¿Me están cargando?'. Yo a Nico lo adoro, para mí es amigazo” aclaró.

Sin embargo, cuando Occhiato participaba en el Bailando, Marcelo Tinelli quiso saber más detalles acerca de esos rumores por lo que le preguntó a Nico si “está saliendo con Stefi Roitman”, por lo que el conductor respondió que “no, no, no, para nada”.

Pero para aclarar esas versiones, el ex participante de Combate comentó “charlé con todos y me grabaron justo hablando con Stefi. Quiero dejar en claro que somos muy buenos amigos, ex compañeros de trabajo y nos llevamos bárbaro”.

Foto: Instagram.

CÓMO SE CONOCIERON STEFI ROITMAN Y RICKY MONTANER

Stefi Roitman y Ricky Montaner se conocieron a través de Instagram. Fue Mau, el hermano del cantante, quien en octubre de 2019 le mostró una foto de la modelo al músico. El reaccionó enviándole un corazón.

“El me reaccionó a una historia. Me tiró un corazoncito. Yo le respondí con el emoji de las palmas juntas”, contó la modelo cuando estuvo en PH Podemos Hablar. Entonces, él de inmediato le escribió: “Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos”.

“Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos” G-plus

Él viajó a Buenos Aires a conocerla personalmente. “”, dijo ella. Y confesó que en ese momento sintió que le pasó algo con él que nunca había experimentado. No se separaron más. Luego, con la llegada de la cuarentena cerrada por Covid, Stefi decidió instalarse en Miami.

Totalmente comprometidos, Stefi reveló que “ni Ricky ni yo caímos. Estamos muy felices. Creo que con el compromiso hay algo que se hace más… Nos conocemos hace un año. Creo que el compromiso fue una forma de reafirmar, de poner más aún el alma y el corazón de lo que estábamos sintiendo”.

Foto: Instagram.

EL EMOCIONANTE CASAMIENTO DE STEFI ROITMAN Y RICKY MONTANER

Ricky le pidió casamiento de la manera más original: escondió un anillo de compromiso dentro de una galleta en medio de los festejos del Rosh Hashaná, sorpresa de la que participó toda la familia.

El 10 de enero de 2022 Stefi Roitman y Ricky Montaner celebraron su amor con una boda realizada en una estancia en Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires con más de 500 invitados. Tras la fiesta, los recién casados partieron a su luna de miel a un destino que también se manejó con estricta confidencialidad.

Lo sucedido en la fiesta se mantuvo con absoluto hermetismo como deseó la pareja. Tal es así que, además de realizarse un test de coronavirus para poder ingresar, las invitadas y los invitados debieron dejar sus celulares en un locker.

Foto: Instagram.

Después de finalizada la ceremonia, la pareja subió en sus cuentas de Instagram la primera foto de la noche, en la cual se los ve sonriendo y caminando de la mano luego de dar el “sí, quiero”. El epígrafe de la postal fue simple y conciso. “Para siempre. S&R”, escribieron los dos, resumiendo el sentimiento de la noche.