Stefi Roitman mostró cuánto le costó poder traer a su perro a la Argentina: "No pegué un ojo en toda la noche de los nervios"

Instalada nuevamente en Buenos Aires tras haber vivido en Miami con Ricky Montaner, Stefi Roitman mostró en Instagram cuánto le costó poder traer a su perro a la Argentina y contó los inconvenientes que tuvo.

"Tenemos un nuevo integrante en la familia... Bah, un viejo integrante en la familia que viaja a la Argentina. Con ustedes... ¿Quién viaja a la Argentina?”, expresó aún en Miami, desde el aeropuerto, antes de subirse al avión para aterrizar en su país con su mascota..

Acto seguido, compartió con sus seguidores los inconvenientes que tuvo para volver a la Argentina con Mao. "Estaba supuesto a viajar esta noche, pero no se pudo. 4 días más tarde se logró. No dormí en toda la noche pensando en Mao. Mao está esperando, ya aterrizó a las 9:45 de la mañana. Mis papás con Chanu lo fueron a buscar. Uff, no pegué un ojo en toda la noche de los nervios y la ansiedad", relató, muy cansada, remarcando que el animal viajó solo y por ella ella sentia temor de que le pasara algo.

Sin embargo, se despidió mostrándose positiva y compartiendo con sus seguidores la última escena, la más tierna, en la que se ve cómo su querido perro se reencuentra con su familia. "Mao terminó llegando a casa a las 5 de la tarde. Mis papás y Chanu esperaron todo el proceso allá, como 7 horas en total, y lo hicieron con tanto amor y paciencia... Los amo”, cerró subrayando que pese a los inconvenientes logró el esperado reencuentro.