Stefi Roitman contó las críticas que recibe por su noviazgo con Ricky Montaner: "Me dicen 'trepadora' y 'no estás enamorada'"

Este sábado en PH Podemos hablar Stefi Roitman reveló cómo conoció a Ricky Montaner en las redes sociales tras un intercambio de mensajes que devino en un romance que concluirá en breve en una boda. La actriz contó también que la relación tiene un costado complicado en las redes sociales a raíz de los varios mensajes de haters que le llegan a diario criticándola de manera violenta.

“Nos juzgan por el hombre que elegimos, soy joven y puedo dar cátedra de eso”, dijo Stefi luego de que Cristina Pérez hablara sobre las consecuencias de las relaciones surgidas en las redes sociales. “La gente te decía ‘seguro que quiere sacar un disco’”, le dijo Andy Kusnetzoff para tratar de ejemplificar el padecimiento de la joven.

“Eso es lo más light. Me han dicho ‘trepadora’, ‘ahora vive en Miami’, ‘ella no está enamorada’, ‘si no tuviese plata no sé qué’”, dijo indignada Stefi Roitman, que también relató cómo fue su primer encuentro en las redes con el hijo de Ricardo Montaner. “Me reaccionó a una historia en Instagram y me tiró un corazón a una historia que subí, y me escribió ‘Ey guapa, ¿cómo estás? Para que sepas soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner’”, concluyó.