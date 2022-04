El sorpresivo reclamo en vivo de Gladys Florimonte a Flor de la Ve: "Ahora no me llamás más"

El lanzamiento de la nueva obra de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti tiene a Gladys Florimonte entre sus figuras. Intrusos estuvo en la presentación y en un móvil con la actriz le pasó factura en vivo a Flor de la Ve, con quien la une una amistad más allá del trabajo juntas en teatro y TV.

“¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo!”, arrancó la animadora saludando a su amiga, pero la humorista la sorprendió con su reclamo. “¡Hola! ¡No me llamás, hija de pu…! Ahora no me llamás más”, lanzó, mientras Florencia se reía.

“Pará un poco”, la siguió la conductora. “Ahora que estás arriba me desconocés”, le tiró un “palito” la comediante, mientras la otra le seguía el juego diciéndole un “terminala”. ¡Palito, pero con onda!

"¡Hola! ¡No me llamás, hija de pu…! Ahora no me llamás más". G-plus

FLOR DE LA VE, IRÓNICA CON NICOLE NEUMANN

Para Florencia de la Ve la reticencia de Nicole Neumann a explayarse sobre su nuevo conflicto con Fabián Cubero, a raíz de un viaje en auto con Manu Urcera a Entre Ríos, fue un gesto más que polémico, y le dedicó una picante chicana en Intrusos.

Más sobre este tema Cinthia Fernández cruzó a Gladys Florimonte por ironizar con su candidatura: "Vos dijiste que si yo ganaba te ibas del país"

"Me gusta la onda, eh", ironizó la conductora con sorna. Es que la madre de Indiana, Allegra y Sienna Cubero intentaba cerrar la puerta del auto para eludir al cronista cuando explicó: "No hablo de ese tema porque incluye a menores que no quieren estar en el foco, y la verdad es que me quiero ir. No hay mucho que aclarar, ni ningún lio que hacer. No se incumplió nada, era todo familia".

Más sobre este tema Flor de la Ve criticó la nueva canción del Mundial Qatar 2022: "A mí dame la de Italia '90"

Por eso, Flor fue sarcástica con la jurado de Los 8 Escalones del Millón: "La verdad, todo familia. Todo familia". "Me tengo que ir, me tengo que ir. ¡Son dos segundos! Tampoco es para tanto. ¡Es un disgusto tras otro!", cerró Flor de la Ve picantísima contra Nicole Neumann.