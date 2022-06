Sorpresivo reclamo de Luli Fernández a Cande Ruggeri tras la noticia de su embarazo: "Me mentiste"

Embarazada de casi tres meses, Cande Ruggeri visitó Socios del Espectáculo y Luli Fernández le pasó factura en vivo por desmentirle la dulce espera.

"La panza está creciendo de a poquito", dijo la modelo, host digital de El Hotel de los Famosos, mientras mostraba a cámara su pancita. Sin filtro, pero con cariño, Luli le retrucó: "A mí me lo desmintió. ¡Te voy a matar!".

Más sobre este tema Cande Ruggeri mostró cómo reaccionó Oscar y su familia cuando les dijo que está embarazada: "A mi papá le costó reaccionar"

Acto seguido, la hija de Oscar Ruggeri respondió: "Sí, a Luli le mentí". Y la panelista agregó: "Yo le mandé un mensaje, y le dije: 'Cande, escuchame una cosa: ¿voy a ser tía? ¿Estás embarazada? '. Y ella me respondió: 'No, Lu".

"Fue tremendo, porque me fui a hacer los análisis y al toque me empezaron a mandar mensajes. No lo sabía nadie. Entonces, mentí. Estaba de un mes". G-plus

Haciéndose cargo, Cande expresó: "Encima te mandé un audio. Re mentirosa". Y Mariana Brey se sumó a la lista de reclamos: "A vos te mintió y a mí me clavó el visto".

Más sobre este tema Cande Ruggeri blanqueó su bronca con el Cabezón tras revelar que está embarazada: "El Día del Padre no lo saludé"

CANDE RUGGERI EXPLICÓ POR QUÉ NEGÓ EL EMBARAZO

"Fue tremendo, porque me fui a hacer los análisis y al toque me empezaron a mandar mensajes. No lo sabía mi familia. Ni la familia de mi novio. Entonces, mentí. Estaba de un mes. Ahora estoy de casi tres meses", explicó Cande Ruggeri, quien se convertirá en mamá junto a Nicolás Maccari, joven con quien convive y lleva 4 años de amor.