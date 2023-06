El sorpresivo ranking de Morena Rial: las mejores y peores novias de su padre

“Que yo me sienta fea es por culpa de ella. Me sentaba en la punta de la mesa a ver Cuestión de peso y me decía que si seguía comiendo iba a terminar así", recordó.

Acto seguido, puso en segundo lugar de las peores novias de su padre a Agustina Kämpfer: "También me arruinó la vida porque por ella me echaron de mi casa. Ella lo llamaba a mi papá y le decía ‘Morena no me saluda, no me habla’. ¡Yo no la aguantaba! La ignoraba, para mí era como una mosquita en la casa”, dijo.