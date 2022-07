El sorpresivo dato que filtró Walter Queijeiro, a días de la final: "La Familia recobra un protagonismo inesperado"

En pocos días se sabrá quién es el gran ganador de El Hotel de los Famosos luego de que Alex Caniggia y Martín Salwe lo dejen todo en los desafíos para llevarse el tan ansiado título de campeón. Y a días del día más esperado por los participantes y el público, Walter Queijeiro –uno de los últimos concursantes en quedar eliminado- dio a conocer un sorpresivo dato.

“’La Familia’ vuelve a tomar un protagonismo inesperado en el tramo final de la competencia, muy interesante”, comenzó diciendo el periodista en una profunda nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, en referencia al grupo que supo liderar Chanchi Estévez.

En cuanto a quién desea ver triunfador, reveló: “A mí me gustaría que gane Alex, pero ambos se merecen una victoria. El clima que se vivió en la final fue muy loco. Pero no hubo un clima tan tenso como en el repechaje o las otras partes de la convivencia. La ausencia de Emily Lucius pasó casi inadvertida”.

“Por algo suceden las cosas. Hay algo que lo define una energía, alguien de arriba. No sé, algo que ya no corresponde a las personas”, señaló, algo triste por no haber tenido la posibilidad de ganarse un pase directo a la final.

Y cerró: “Podría haber estado en la final, pero hoy viendo el juego de afuera, pienso que cuando escuché que faltaba un balde, tendría que haber llenado más mi carretilla. Porque con una carga más amplia hubiese ganado y entrado a la final. Sin embargo, si miro el desarrollo general del programa, yo estoy muy contento por lo que hice durante toda la competencia”.