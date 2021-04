El sorpresivo comienzo de LAM sin Ángel de Brito: "Se tuvo que aislar porque estuvo con alguien con síntomas de covid"

A casi dos meses de sumarse a Los Ángeles de la Mañana, imprevistamente, Pía Shaw debutó en la conducción del programa de Ángel de Brito ante la ausencia no programada del conductor, quien se quedó en su casa para cumplir con los protocolos, luego de estar en contacto estrecho con una persona con síntomas de covid.

"Buenas, buenas, ¿cómo les va? Acá estamos las "angelitas" haciendo el aguante a la realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros, en el mundo entero y en este país. Pero en este caso le ponemos el cuerpo al conductor de este programa, al señor Ángel de Brito. Aquí estamos para llevar adelante este programa. Para no decir ni una palabra de más, él lo acaba de contar en sus redes sociales”, dijo Pía, abriendo LAM, escoltada y sostenida por sus compañeras panelistas.

"Me voy a aislar preventivamente. Anoche estuve con alguien que hoy tiene algunos síntomas compatibles (al covid). Yo me siento perfecto por ahora. Me hisopé ayer, casualmente, y el resultado fue negativo", explicó Ángel. G-plus

Acto seguido, leyó el mensaje que Ángel publicó en una historia de Instagram para explicar su faltazo: "Buenas. Me voy a aislar preventivamente. Anoche estuve con alguien que hoy tiene algunos síntomas compatibles (al covid). Yo me siento perfecto por ahora. Me hisopé ayer, casualmente, y el resultado fue negativo".