Sorpresivo anuncio de Mónica Farro en medio de la separación de su marido: "Él llamó al abogado y suspendió el divorcio"

Hace algunos días, Mónica Farro reveló que había iniciado el trámite de divorcio para separarse definitivamente de su marido, Leandro Herrera. Sin embargo, la vedette se arrepintió y anunció que dio marcha atrás. ¿Podría reconciliarse con su ex?

"La semana pasada nos juntamos a hablar. Bueno, hablamos y él llamó al abogado... Y canceló el divorcio. Entonces, no nos vamos a divorciar. Estaba todo firmado y el expediente ya estaba en el juzgado, pero el divorcio se canceló", afirmó en Intrusos (América).

Acto seguido, contó que está dispuesta a intentar recomponer el vínculo con Leandro. "No nos queremos perder. Él es el hombre que yo quiero. Tenemos que empezar a encontrarnos desde otro lugar", sumó, sincera.

Sin embargo, se despidió aclarando que pese a que le dará otra oportunidad a Herrera no volverán a convivir e intentarán vincularse de otra manera para ver si esta vez funciona. "Él se va a mudar de todas formas. Vamos tratar de estar juntos desde un lugar sano... Somos un matrimonio, pero viviendo en casas separadas. No es lo que más me gusta o lo que yo pretendo para un matrimonio, pero acepto que sea así", sentenció.

¡Otra oportunidad!